Primer podio !! Muy feliz! 🥉Seguimos con el plan marcado, paso a paso y adaptándonos lo más rápido que podemos! Gracias @marc_coma y @TOYOTA_GR

First podium! Very happy! 🥉 We continue with our plan and preparations , step by step and adapting as fast as we can! @TOYOTA_GR pic.twitter.com/LbH6rPhaz9

— Fernando Alonso (@alo_oficial) November 9, 2019