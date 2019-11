Valtteri Bottas, Mercedes (1.): „Ez egy szép győzelem, jó érzés. Már tegnap is jól éreztem magam az autóban, és ma is erős volt a tempónk. Nagyon örülök a győzelemnek, ez az egyetlen, amit még tenni tudtam a bajnokság szempontjából, a többi már Lewisé. Gratulálok neki! Ami engem illet, a személyes célomat nem sikerült elérnem idén, de mindig ott a következő év. Megérdemli azonban a sikert, nagyszerű bajnok.”

Valtteri Bottas idei negyedik, pályafutása hetedik győzelmét szerezte a Forma-1-es Amerikai Nagydíjon , ám ez is kevésnek bizonyult ahhoz, hogy megállítsa a másik mercedesest, Lewis Hamiltont, aki zsinórban harmadjára, karrierje során pedig hatodik alkalommal szerzett világbajnoki címet. A Mercedes 1-2-ben zárta a futamot, harmadikként a 100. nagydíját teljesítő Max Verstappent intették le a Red Bull-lal.

Lewis Hamilton, Mercedes (2. és világbajnok): „Őszinte leszek, kimerültem. Kemény volt a mai verseny számunkra, akárcsak a tegnapi nap. Valtteri remek munkát végzett, így gratulálok neki. Olyan keményen dolgoztam a csapattal a gyárban is, amennyire csak tudtam. Az édesanyám, az édesapám, a mostohaanyám, a mostohaapám és a komplett családom itt van, megtiszteltetés előttük megszerezni a hatodik bajnoki címet. Amikor 6-7 éves voltam, azt mondta az apám, hogy soha ne adjam fel, és ez családi mottóvá vált. Olyan keményen nyomtam, amennyire csak tudtam. Reménykedtem abban, hogy győzhetek ma, de a gumikban nem volt elég. Nem gondolok egyelőre a további bajnoki címekre, de sportolóként frissnek érzem magam, és a következő versenyeken is nyomni fogom.”

Max Verstappen, Red Bull (3.): „Próbáltuk a lehető legjobbat nyújtani, de ők egy picit gyorsabbak voltak ma. Igyekeztem közel maradni, és várni arra, hátha történik valami. Nagyon jó verseny volt, élveztem, a tempónk is remek volt. Ha nem lett volna a sárga zászló a végén a hátsó egyenesben, a második hely is meglehetett volna.”

„Rendkívül lenyűgöző” – dicsérte Hamiltont a holland. „Mást nem is lehetne mondani, fenomenálisan végzi a munkáját. Egy remek csapat van mögötte, de reméljük, jövőre mi is be tudunk szállni a harcba.”