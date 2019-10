Kimi Räikkönen köztudottan nem kedveli a reklámokat, a szponzori kötelezettségeket a marketinges munkát, szereti ellenben a motorkerékpárokat, köztük az ún. choppereket is, ezért egy ilyen céggel szívesen összeállt.

A motoros reality-sorozatokból ismert Jesse James által vezetett West Coast Choppers (WCC) eddig is értékesített lifestyle-termékeket, köztük ruhákat is, most viszont egy teljes kollekciót dobnak piacra a Jégemberrel “KIMI by West Coast Choppers” márkanév alatt.

A bejelentés alkalmából Räikkönen a hétvégi Amerikai Nagydíj előtt a WCC austini főhadiszállására is.

“Nagyon örülök, hogy összejött ez. Az évek során sok mindennel kerestek már meg, de igyekszem csak az olyasmiket elvállalni, amit jónak érzek, ami passzol hozzám, ez pedig pont olyan. Könnyű volt azt mondanom, hogy oké, csináljuk, meglátjuk, mi lesz” – magyarázta Räikkönen.