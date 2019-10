Olvass tovább

A 2. helyen záró Vettel reagált is Hamilton szavaira:

“Nem láttam őt. A futam után számon is kért, de egyáltalán nem szándékosan szorítottam le. Természetesen amint megláttam, arrébb húzódtam, igyekeztem Charles szélárnyékába sorolni. Megnéztem a tükröt jobbra is, balra is, akkor láttam Lewist. Akkor próbáltam is jobbra menni, de előtte tényleg nem láttam. Elég jól lehet látni a tükrökből, de azért van olyan szög, amit nem lehet belátni” – magyarázta a Ferrari német pilótája.

Hamilton a padlólemez sérülését is okozó verstappenes birkózás kapcsán azt mondta, a holland egyszerűen rossz stílusban versenyez.

“Minden pilóta más. Vannak okosan versenyzők, vannak agresszíven versenyzők, és vannak, akik bután csinálják. Maxnál, ha nem hagyunk neki bőséges helyet, akkor valószínűleg ütközés lesz belőle. Mágnesként vonzza az ilyen eseteket.”

Vettel egyetértett a Red Bull-os hollandot illető kritikával, azt mondta, “copy-paste”-elné Hamilton szavait.