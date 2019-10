A régi pálya egyik jellegzetessége volt a Peraltada, mely egy célegyenesre visszafordító nagy sebességű jobbos. A pálya felújítása óta az F1-es mezőny csak részben használja a kanyart, és már új nevet is kapott. Az alábbi videó elárulja, miért is Nigel Mansell nevét viseli a pályaszakasz. A brit oroszlán óriási csatát vívott Gerhard Bergerrel a második helyért, végül Mansell Ferrarija volt a gyorsabb.

2015-ben tért vissza a Forma-1-be a Rodríguez-testvérekről elnevezett versenypálya. Az elmúlt négy itteni futam is tartogatott nagyszerű pillanatokat, ám az alábbiakban szemezgettünk a pálya régebbi történései közül is.

2016: Három harmadik helyezett

Max Verstappen, Sebastian Vettel és Daniel Ricciardo volt csatában a harmadik helyért, amikor Verstappen levágta a pályát. Vettel szerint a hollandnak el kellett volna engednie őt, ám ez nem történt meg, helyette megérkezett Ricciardo is. A befutó is ebben a sorrendben történt, ám Verstappen csak a dobogó előtti pihenőig jutott, amikor szóltak neki, hogy megbüntették a levágás miatt. Vettel állhatott a dobogóra, ám a verseny után ő is büntetést kapott, mivel szabálytalanul védekezett Ricciardo ellen. Végül az ausztrál örülhetett a harmadik helyért járó 15 pontnak.

2017: Bajnokavatás a kilencedik helyen

Idén is bajnokot avathatunk Mexikóban – ahogy az az elmúlt két évben is történt. 2017-ben a két aspiráns, Lewis Hamilton és Sebastian Vettel összeértek a rajtot követően. Mindketten visszaestek a mezőny végére, mivel Hamilton defektet kapott, Vettel Ferrariján pedig első szárnyat kellett cserélni. A Ferrari és a Mercedes versenyzője a futam során felzárkózott egy darabig, végül Hamiltonnak elég volt egy kilencedik hely is negyedik vb-címe bebiztosításához.

A dobogó is tartogatott izgalmakat, legalábbis a közönség számára. A pódiumot forgószínpaddá alakították, és a díjátadó ceremónia után a népszerű DJ, Hardwell lépett fel. Azért mégsem mindenkit dobott fel a koncert, a harmadik helyezett Räikkönen ugyanúgy pezsgőzött, mintha mi sem történt volna.

