2015-ös visszatérése óta a mexikói szervezők mindig készülnek valami különlegessel, ami a dobogós ceremóniát illeti. Már az önmagában különbséget jelent, hogy a többi pályával ellentétben a Rodríguez-testvérekről elnevezett aszfaltcsíkon nem a célegyenesben, hanem a staadionrészlegben van a pódium, ahol telt ház esetén egyszerre 30 ezer ember ünnepelhet együtt a futam győztesével. Emelett volt itt már forgó színpad is, amikor a pezsgőzés után az népszerű DJ, Hardwell csinált bulit a közönségnek – emlékezetes, hogy Kimi Räikkönent nem hatotta meg igazán a dolog.

When you’re in front of one of the worlds biggest DJ’s what does Kimi do? pic.twitter.com/zoE7DdIl3m

— Kimi Raikkonen (@theFakeKimi) October 29, 2017