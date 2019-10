Fernando Alonso a hosszútávú világbajnokság (WEC) 2018-19-es szuperszezonjában a Toyota színeiben versenyzett – és szerzett végül világbajnoki címet –, így nem volt nehéz elintézni, hogy tavasszal kipróbálhassa a japán márka Dakar-győztes terepjáróját is.

Az F1-ből 2018 végén kiszállt spanyolnak bejött a dolog, így nemrég a Marokkó-ralin is elindult, immár egyértelműen a legnagyobb terepralis megmérettetésre, a Dakarra való felkészülésként. A kétszeres Forma-1-es bajnok spanyol az elmúlt időszakban már nyíltan beszélt arról, hogy a következő nagy kihívás a Dakar lesz számára, így a Toyota mai bejelentése nem nagy meglepetés.

Alonso a japánok négy Hiluxának egyikét vezeti majd a jövő január 5-17. között Szaúd-Arábiában zajló viadalon, navigátora a motorkerékpárral ötszörös győztes Marc Coma lesz.

Fernando Alonso mellett a Toyota gárdáját erősíti majd a háromszoros győztes címvédő Nászer al-Attija, a 2009-es Dakart megnyerő dél-afrikai Giniel de Villiers és a holland Bernhard ten Brinke.

Confirmado: Alonso disputará el Dakar 2020 con Toyota.

Confirmed : Alonso will contest the Dakar 2020 with Toyota.

📸 @RallyRACC pic.twitter.com/H1DIO0ZOts

— Albert Fabrega (@AlbertFabrega) October 24, 2019