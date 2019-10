A Renault közép-európai idő szerint ma 17 óráig fellebbezhet a döntés ellen, amit valószínűleg meg is tesznek majd, ugyanis az ítélet indoklása nem sikerült valami erősre, ugyanis a szövegben elismerték, hogy a rendszer az FIA által rendszeresített központi elektronikai vezérlőegység (ECU) keretein belül, szabályosan működik, “innovatív” programozása miatt azonban mégis versenyzői segédeszköznek minősül, ami körönként számos állítást, kapcsolást spórol meg.

A csapat az ítéletre a közösségi médiában reagálva jelezte is, hogy “szubjektívnek” találják a versenyzői segédeszköz meghatározását, így megfontolják a további lépéseket.

…that the system was entirely legal under the FIA Technical Regulations, it was judged by the stewards that the system was in breach of the FIA Sporting Regulations regarding driver aid. Both Renault cars… [2/4]

