A hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia, a 20 éves Mick Schumacher tavaly – második szezonjában – jó hajrával megnyerte a Forma-3-as Európa-bajnokságot, idén pedig már az F1 előszobájának számító Forma-2-ben versenyez. A kis Schumi nem mellesleg a Ferrari utánpótlás-nevelő programjának is tagja, így sokan biztosra veszik, hogy a Forma-1-ben köt ki.

Így van ezzel az édesapja volt, az ifjonc jelenlegi menedzsere, Sabine Kehm is, aki egészen komoly sikereket vár tőle a jövőben.

“Biztos vagyok benne, hogy Mick eljut a Forma-1-ig. Előbb vagy utóbb, bár én azt remélem, hogy inkább előbb” – mondta a Die Weltnek.

“Meggyőződésem, hogy ott is jól szerepel majd, hiszen már most is remek munkát végez. Én úgy látom, hogy Mick képes lesz valóra váltani az álmát, azaz világbajnok lesz majd.”

Mick Schumacher és Sabine Kehm

Kehm jóslata Schumacher jelenlegi eredményei alapján azért elég merész, hiszen a német fiatal az F2 eddigi 20 fordulójából mindössze nyolcon tudott pontot szerezni – dobogóra egyszer állt, a hungaroringi sprintfutamon győzött –, a bajnokságban csak a 12.

“Ez gy van, de Micknek nagyon balszerencsés idénye volt. Sajnálom őt, mert nagyon peches volt. Persze tanulnia is kell még, de szerintem Mick nagyon jól képes kielemezni a dolgokat, levonni a megfelelő tanulságokat és azok fényében módosítani. Én tényleg hiszem, hogy világbajnok lehet. Ezért is dolgozik.”

Schumacher F1-es bemutatkozása azonban nem lesz könnyű, mert idénre ugyan meglett volna a szuperlicenc kiváltásához szükséges pontmennyisége, hamarosan elévülnek a német és az olasz Forma-4-es szériákban 2016-ban szerzett pontjai, így ha 2020-ban nem végez az F2 élmezőnyében, nem tud majd Forma-1-es versenyengedélyt kiváltani, hiába is fogadná bármelyik csapat.