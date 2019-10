Ayrton Senna halálának 25. évfordulója alkalmából szurkolói fesztivált rendez a Forma-1 Sao Paulóban, a Brazil Nagydíj helyszínén. A különleges rendezvényt egy héttel a futam előtt, november 9-én tartják, a szervezésében egy szponzor, illetve a Senna család is segít.

Az ingyenes fesztiválon déltől este hatig számos program várja majd a látogatókat. A rendezvényen képviselteti magát a Mercedes és a Renault is, mindkét csapat korábbi autóival bemutatózik.

Kiállítják Senna első F1-es autóját, az 1984-es Tolemant, valamint a sokak által az F1 legszebb autójának tartott Lotus 97T-t is, amellyel a brazil legenda először nyert futamot. A két autó mozgásban is látható lesz, Emerson Fittipaldi és Felipe Massa vezetik majd őket.

