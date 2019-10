Olvass tovább

“Ez a hazai versenyem, és rengeteg szurkoló kijött már az első szabadedzésre is. Nagyon meglepődtem ezen, és szeretném ezt megköszönni a rajongóknak” – tette hozzá Jamamoto. Hiába kezdte remekül Forma-1-es kalandját többek szerint is a japán, ő más véleménnyel van erről. “Szeretnék erre én is igent mondani, de többet is ki tudnék ebből hozni. Versenyző vagyok, nem vagyok elégedett ezzel a pozícióval.”

Johnathan Eddolls, a Toro Rosso vezető versenymérnöke is csak dicsérni tudta a beugró versenyzőt. “Pierre autóját vezette, és kiváló munkát végzett a csapat számára. Az első körtől kezdve nyomta, és körről körre építette fel a tempót. A lágy gumikra váltva a második menetben sikerült a várt gyorsulást hoznia, és egy versenyképes kört összerakni” – mondta.

