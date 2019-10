Nem egyszer láttunk már ilyet: a Forma-1-es Japán Nagydíjat szélsőséges időjárás, esőzés fenyegeti, egy tájfun a hétvégén érheti el a távol-keleti szigetországot.

A jelenleg a csendes-óceáni Guam és a Mariana-szigetek térségében lévő Hagibis tájfun vasárnapról hétfőre trópusi viharból szupertájfunná erősödött, a műholdas felvételek szerint 241 km/órás maximális szélsebességgel.

A tájfun a jelenlegi számítások szerint szombaton éri el Japánt, pontosabban a versenynek otthont adó Szuzuka térségét. Bár a vihar a hét végére, a szárazföldet elérve gyengülhet, a futamhétvége mindhárom napján komoly eső (akár napi 200 mm!) és erős szél (60 km/óra) lehet.

2004-ben és 2010-ben a szombati napon tombolt hasonló időjárás Szuzukában, a kvalifikációt abban a két évben vasárnapra halasztották, könnyen lehet, hogy idén is így lesz.

Így twittelt a Hagibisről a Forma-1 korábbi meteorológusa, Seffen Dietz:

Generally the system will weaken significantly before reaching Japan, but it will stay powerful.

Today models see a slightly faster propagation, so main impact on #F1 could be already on Saturday. (2/2)

— Steffen Dietz (@sdietzf1) October 7, 2019