A Forma-1-ben jövőre a széria történetének eddigi leghosszabb, 22 fordulós idénye következik. Míg a pusztán a hétvégére megérkező csapatvezetők és pilóták számára elviselhető a menetrend, a turistaosztályon utazó, gyakran helyszínről helyszínre kihagyás nélkül vándorló szerelőkre, kiszolgáló személyzetre óriási terhet ró az összesen majdnem fél éves távollét.

“Nem értek egyet a 22 futammal. Szerintem ki kellene válogatnunk a legjobb pályákat – tudom, hogy szeretnének minél több pénzt keresni, de azért a szerelőkre is gondolni kellene. Ők hétfőn vagy kedden futnak be, felépítenek mindent, míg a nagyfőnökök csak péntekre, esetleg csak szombat délelőttre érkeznek meg, aztán akár már a futam alatt repülnek is haza” – magyarázta a Red Bull-os Max Verstappen.

“Nekik nem gond ez, 30 futam is beleférne, mert csak három napot vannak távol. De a többségnek legalább öt-hat nap egy versenyhétvége. Még csak nem is magunk miatt panaszkodom, a szerelőkről van szó, akik akár már most beadhatják a válási papírokat, ha még több futam jön.”