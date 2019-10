A Monaco Increase Management a Camposszal közösen tervezi az F1-es belépést. A Campos 2010-ben már próbálkozott a sorozathoz való csatlakozással, de abból végül nem lett semmi, utolsó pillanatban a HRT lépett be az F1-be.

A csapat Peter McCool személyében már technikai igazgatót is foglalkoztat, az aerodinamikai főnök Ben Wood lett. Utóbbi a Prost F1-nél és a Mercedesnél is dolgozott hasonló szerepkörben.

A csapatnak már versenyzői is vannak: a spanyol színeket Alex Palou képviselné, rutinosabb és tapasztaltabb csapattársa Pascal Wehrlein lenne. Wehrlein jelenleg a Ferrari fejlesztőpilótája, illetve a Forma-E-ben is versenyez, míg Palou a Campos nevelése. Korábban a GP3-ban és a Forma-2-ben is megfordult, jelenleg a japán Super Formulában versenyez.

A két főnök mellett júliusban egy technikai stábot is toboroztak, amely már elkezdte a munkát a 2021-es F1-es projekten. Az előzetes tanulmányt a 2021-es szabályok októberre tervezett publikálása után fejezik be.

A közlemény szerint az új csapat már most előrehaladott tárgyalásokat folytat “jelenlegi Forma-1-es csapatokkal és motorgyártókkal” a lehető legjobb együttműködés kidolgozása érdekében. A Campos vezérigazgatója, Salvatore Gandolfo szerint az F1-es projekttel “hosszú távú” tervei vannak minden érdekelt félnek.