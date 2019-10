Mivel a Red Bullnál blokkolták a útját, megindultak a spekulációk, hogy a jól szereplő, kiváló olasztudású, és a tavalyi tesztpilótai munkájának köszönhetően a Ferrarival is jó kapcsolatban lévő Kvjat az Alfa Romeóhoz mehetne Kimi Räikkönen mellé, a várakozásoknál gyengébben teljesítő Antonio Giovinazzi mellé.

A thai-brit pilóta a nyári szünet óta már a Red Bullnál vezet, Kvjat mellett pedig a nagycsapattól visszaküldött Pierre Gasly ül. Bár Albon papíron csak a 2019-es idény végéig kapott lehetőséget a bizonyításra, egyre inkább úgy tűnik, megtartják majd a Red Bullnál, Kvjat pedig a megbízható teljesítménye, a hockenheimi dobogós helyezése ellenére is marad a Toro Rossónál.

Az orosz azt mondja, ilyenről szó sincs:

“Semmit sem tudok az Alfa Romeó-s helyzetről. Csakis a saját csapatomra koncentrálok” – nyilatkozta az orosz Sportboxnak.

Az olasz La Gazzetta dello Sportnak Kvjat egyenesen azt mondta, jövőre is szívesen vezet a Toro Rossónál: “Sok mindent hallottam, de én csak örülök, hogy a Forma-1-ben lehetek és 2020-ra is maradhatok. Szeretem a Toro Rossót, és szívesen vezetnék továbbra is ennél a csapatnál.”