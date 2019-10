A 2019-es szezon előtt a Red Bull motorsportfőnöke, Helmut Marko azt mondta, az új motorpartnerrel, a Hondával idén öt futamot nyernek majd.

Az év kezdetén az erőforrás és az autó sem volt a legjobb, a csapatfőnök, Christian Horner törölte is a célt, de miután Max Verstappen a csapat hazai futamán, az Osztrák Nagydíjon győzni tudott, majd Hockenheimben ismételt és a Hungaroringen is sokáig vezetett, Marko újra többször is előhozta az ötöst.

A Red Bull a nyári szünet óta nem szerepel valami erősen, a feljavult Ferrari és a Mercedes mögött egyértelműen újra csak a harmadik erő, de Marko ennek ellenére is hiszi, hogy összejöhet még az öt győzelem.