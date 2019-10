Lewis Hamilton és Sebastian Vettel is 2007-ben mutatkozott be a Forma-1-ben, a két pilóta együtt az azóta eltelt 12 évben együttesen 9 világbajnoki címet szerzett, kölcsönösen tisztelik is egymást.

A mercedeses Hamilton épp ezért nem is örült, amikor idén azt látta, hogy a Ferrari idén érkezett ifjonca, Charles Leclerc kezdi háttérbe szorítani Vettelt, az angol egyenesen “aggódott” a négyszeres bajnokért.

“Tényleg aggódtam érte. Nagyon jól ismerem őt, egy generációhoz tartozunk, és pontosan tudom, milyen rossz passzban lenni, milyen, amikor negatív dolgokat mondanak az emberről, amikor leírnak, és amikor úgy érzed, még a csapat belül is a másik srácra irányul a figyelem” – magyarázta Szocsiban.