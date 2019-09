Papíron 2020-ban – 35 év után – újra Forma-1-es Holland Nagydíjat rendeznek majd Zandvoortban, méghozzá telt házzal, ugyanis Max Verstappen népszerűsége miatt már az összes jegy elkelt, sőt, 2021-re is eladtak már több mint 30 ezer belépőt.

Ez mind szép és jó, de egyáltalán nem kizárt, hogy semmi sem lesz a jövő májusi futamból, ugyanis nem mindenki örül annak, hogy a tengerparti dűnék között újra F1-es versenyt tartsanak.

Egy helyi környezet- és érdekvédelmi szervezet már korábban nekiment a projektnek, most pedig egy újabb hasonló csoportosulás, az öt szervezetet, egyesületet tömörítő Mobilisation for the Environment támadta meg a zandvoorti felkészülést, felújítást, írja a De Limburger.