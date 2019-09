Olvass tovább

A Williams Kubica elbúcsúztatásával egy időben nem jelentette be a lengyel utódját, bár nyilvánvaló, hogy a favorit a csapat tesztelője, a Forma-2-ben jól teljesítő pénzes kanadai, Nicholas Latifi, nagyon halványan pedig képben lehet a Renault-tól menesztett Nico Hülkenberg is.

“Több jelölt is szerepel a listánkon” – mondta a 2020-as felállásról. “Tudhatják, hogy minden leendő versenyzőnknek több szempontból is meg kell felelnie. Legyen gyors a pályán, de a jelenlegi helyzetünkben az is nagyon fontos, hogy az autó fejlesztése érdekében alapos, erős műszaki visszajelzéseket tudjon adni. Független csapatként az is számít, hogy piacosítható versenyző legyen. Még nem állunk készen a döntésre, és nem is kapkodunk. A lehető legjobb döntést kell hoznunk, hogy 2020-ban előrébb léphessünk.”