Erre nem sokan számítottak: az amerikai Haas-csapat csütörtök délelőtt bejelentette 2020-as versenyzői felállását, amely ugyanaz marad, mint az előző két évben volt, tehát a 2020-ig lekötött Kevin Magnussen mellett marad az elmúlt két évben küszködő, panaszkodó, nagy ritkán megvillanó Romain Grosjean.

A 33 éves francia a csapat 2016-os bemutatkozása óta a Haasnnál szolgál, most az ötödik évre írt alá az alakulattal.

We're delighted to confirm @RGrosjean & @KevinMagnussen for the 2020 season.

More details here 👉 https://t.co/7BnNiqlsH9 pic.twitter.com/1p2JxM7zYR

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) September 19, 2019