Olvass tovább

A visszajátszások is nehézséget jelentenek, mondta Locke:

“Az F1-ben különös kihívást jelentek a visszajátszások, hiszen itt nincs szünet a sporteseményben, mint a teniszben, a krikettben. Szóval az élőben zajló akció közben kell bejátszanunk az ismétlést, kivéve, ha épp biztonsági autós szakasz van.”

“Kérdezzenek csak meg bármilyen sportközvetítési rendezőt, hogy mi a legnehezebb az élő sporteseményeknél, mindenki azt fogja mondani, hogy a visszajátszások, az meg külön nehézség, hogy nálunk nincs is természetes szünet. A rendező keresi a nyugodtabb pillanatot, de Monzában nagyon sok minden történt az élen az első körökben, szóval nehéz dolgunk volt.”

Az F1-es fejes kiemelte, hogy bár rendelkezésre áll a kép a képben megoldás is, a közvetítésekben már most is nagyon sok információ, grafika szerepel a képen, a tetejébe pedig a kommentátorok dolgát is megnehezítené, ha egyszerre két dologról kellene beszélniük, ezért azzal inkább nem élnek.

Locke kitért a hétvégén következő szingapúri versenyre is, szavai alapján most sem számíthatunk tökéletes közvetítésre:

“Az idény egyik leghosszabb pályája, forróság is van, fizikailag egyértelműen megterhelő az operatőreinknek. De logisztikailag a pálya hossza problémás. 23 kanyar van, ezeket 26 kamerával kell lefednünk. Nincsenek igazi bukóterek, ezért a kamerák felülről veszik az autókat a kerítés kis résein keresztül. Korlátozott számú szögben lehet forgatni, ha pedig épp másfelé áll a kamera, lemaradhatnak valamiről.”

“Emellett még a várost, a lenyűgöző panorámát és épületeket is át kell adnunk. Minden pálya egyedi és ezt meg is kell mutatnunk. A szurkolókat, a tűzijátékot stb. Szingapúr nem könnyű, de őszintén szólva autóversenyt bármilyen pályán nehéz közvetíteni. Az F1-es közvetítés egész más, mint más sportoknál.”