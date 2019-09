Az angol üzletember már bő tíz évvel ezelőtt az F1-es versenynaptár kibővítését célozta, 20, 22, akár 25 futamosra. A száguldó cirkusz naptára 2020-ban 22 fordulósra hízik, középtávon pedig szeretné elérni a 25 futamot a Liberty, de Ecclestone-nak most már nem tetszik a dolog, inkább “a régi szép idők” 16-os idényeit tartja jónak.

A Forma-1 éléről 2017 elején, az új tulajdonos Liberty Media érkezésével három és fél évtized után eltávolított Bernie Ecclestone a megbuktatása óta kritizálja az új vezetést, most újabb támadást indított.

A naptárbővítés legfőbb célja a bevételek növelése, de Ecclestone szerint ez sem indokolja a futamok számának növelését.

“Ha csak 16 futam lenne, akkor a szervezők is annak megfelelően fizetnének (többet – a szerk.), és meg is tennék, hiszen a nagydíjak korlátozott száma miatt a rendezvényük akkor többet is érne.”

2021-ben az F1-ben nagy reformok következnek, de Ecclestone ezek létjogosultságát is kétségbe vonja, szerinte az elmúlt öt-hat futam azt mutatja, hogy a jelenlegi rendszerben is lehet izgalmas, jó show a Forma-1:

“Az elmúlt futamok azt hozták, amilyennek a Forma-1-nek lennie kell. Ha így is maradnak a dolgok, akkor szerintem semmi akadálya, hogy újra olyan népszerű legyen, mint régen. Én nem hiszem, hogy nagy változásokra van szükség. De ha mégis, akkor meg valami igazán drasztikus lépés kellene, például visszatérni a szívómotorokhoz, de ehhez meg nincs meg a bátorság.”