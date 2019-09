A Ferrari ifjonca, Charles Leclerc ultrasikeres két hetet tudhat maga mögött, a 21 éves versenyző az egymást követő Belga és Olasz Nagydíjon is megszerezte a pole-pozíciót, majd a futamgyőzelmet is, a csapat idei, egyben Forma-1-es pályafutása első két diadalát aratva, ráadásul ő lett az első monacói, aki F1-es versenyt nyert.

Nem csoda, hogy a héten Monte-Carlóban maga a monacói herceg, II. Albert fogadta a diadalmasan hazatérő pilótát. Leclerc és családja szerdán járt az F1-rajongó uralkodónál, aki különböző ajándékokkal fejezte ki elismerését a sportsikerekért.

