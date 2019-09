Nagy-Britannia

The Telegraph: “A mindössze 21 éves Leclerc visszaverte a Mercedes támadását, és a legfiatalabb Ferrari-pilóta lett, aki az otthoni pályán győzni tudott. Ezzel az olasz istálló kilencéves pechsorozatát szakította meg. Leclerc vasárnap Alberto Ascari, John Surtees, Michael Schumacher és Fernando Alonso nyomdokába lépett, és a tizenegyedik Ferrari-pilóta, aki ezen a pályán győzött – ráadásul első próbálkozásra. A tifosóknak új hőse van.”

The Guardian: “Leclerc monzai sikerével fellelkesítette az F1-es közönséget. Az első győzelem a Forma-1-ben kitörölhetetlenül beleég a pilóta emlékezetébe. Leclerc számára ez volt a második siker, de ez is elkíséri élete végéig. Az öröm rá volt írva a 21 éves versenyző fiatal arcára, amint a dobogón állt, előtte pedig vörös tengert alkottak a szurkolók. A tifosi színekkel, lármásan és némi megkönnyebbüléssel ünnepelt.”

The Times: “Amikor Charles Leclerc először ellátogatott a Ferrari-gyárba Maranellóban, nem akarták beengedni. Akkor még nem sejtették, hogy az a gyerek egyszer beírja magát a történelemkönyvükbe. Tegnap ugyanis a ma már 21 éves Leclerc szerezte meg Monzában a Ferrari régóta várt győzelmét. Fernando Alonso 2010-es sikere óta a tifosi nem látta a saját emberét a dobogó tetejére állni. A győzelmet még édesebbé teszi, hogy éppen a Ferrari alapításának 90. évfordulóján született. Leclerc számára is különleges ez a futamgyőzelem. Ugyan már a második volt pályafutása során, de az első, amit igazán kiélvezhetett, a múlt héten ugyanis kevesebb mint 24 órával az után diadalmaskodott Belgiumban, hogy barátja, Anthoine Hubert halálos balesetet szenvedett.”