Leclerc akkor sem előzte meg Vettelt, amikor lehetősége lett volna rá, amikor pedig megtette, már késő volt. Leclerc utólag próbálta a körülményekre kenni a fiaskót, de Vettel és a csapatvezetés is zokon vehette, hogy nem tartotta magát az előzetesen megbeszéltekhez.

A tavalyi Olasz Nagydíj időmérő edzéséhez hasonlóan (hiába volt harcban a vb-címért, neki kellett szélárnyékot adnia Kimi Räikkönennek, aki meg is szerezte a pole-t) ismét Sebastian Vettel húzta a rövidebbet: míg ő az előzetesen megbeszélt taktikához igazodva felvállalta, hogy az első Q3-as gyors körökben Leclerc előtt lesz, addig a monacói ezt nem viszonozta.

Túl azon, hogy az Olasz Nagydíj időmérő edzése a szélárnyékra vadászó helyezkedés és az utolsó gyors körökről való lemaradás miatt minden idők egyik legbotrányosabbja volt, a Ferrarin belül is komoly feszültséget okozott.

Vettel szélárnyék nélkül mindössze 150 ezreddel volt lassabb Leclerc-nél az első mért körben, így ha ő is megkapta volna a segítséget, könnyedén javíthatott volna annyit, amennyi a pole-hoz szükséges. Vettel néhány nappal korábban, Spában győzelemhez segítette csapattársát, ezek után különösen rosszul eshetett neki, hogy a körülményekkel együtt Leclerc is kibabrált vele – még ha nem is feltétlenül előre megfontolt szándékkal.

“Oggi sei perdonato” – hangzott Mattia Binotto csapatfőnök első (olasz) mondata a rádióban, miután Leclerc győztesen szelte át a célvonalat. Ez nagyjából annyit jelent: “A maival mindent megbocsátunk!”

A sajtó persze lecsapott, és rögtön megkérdezték Binottótól, hogy mi történt az időmérő és a verseny között, de nem bocsátkozott részletekbe. “Nos, igen, volt tegnap egy kis elbeszélgetésünk Charles-szal” – ismerte el a német RTL-nek. “Olyan dolgokról, amit inkább megtartanánk magunknak. De most mindenért megbocsátottunk neki, amit csak csinált!”

“Ami az elmúlt napokban történt, azt házon belül fogjuk megvitatni. Sebastian viszont maga mondta, hogy ezt a fejezetet zárjuk le, és tekintsünk inkább előre.”