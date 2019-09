A Forma-1-ben jelenleg egyértelműen generációváltás zajlik, Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Alexander Albon, George Russell jelentik a sportág jövőjét. A fiatalok jól is érzik magukat az F1-ben, és azt sem veszik mindig jó néven, ha egy korábbi nemzedék még oly eredményes tagja is fogalmaz meg valamilyen véleményt.

Olvass tovább

“Nem igazán érdekel, mit mond a podcastjében. Azt hiszem, lassan ő az új Jacques Villeneuve, aki viszont lassan kezd javulni” – utalt az 1997-es világbajnokra, aki hírhedten képes bárkiről és bármiről negatív véleményt megfogalmazni az F1-ben.

“Nico az új Villeneuve. Gondolom további nézőkre-hallgatókra hajt. Idén korábban önimádónak bélyegzett. Szerintem ez egy kicsit durva. De Nico sosem volt hiteles, még versenyzőként sem. Ez az ő baja. Nem vonzó, nem tud munkát szerezni. Nem is tudom, mit akar, több nézőt? Pénzt? Akkor meg maradnia kellett volna az F1-ben, itt többet kereshet” – mondta Verstappen.

A holland által felemlegetett Villeneuve is kihúzta a gyufát egy aktív F1-esnél, miután a kanadai Anthoine Hubert spái halálos balesete kapcsán azt fejtegette, hogy a mivel olyan korlátozott a tesztelés, a mai ifjoncok a biztonságos szimulátorhoz hozzászokva a pályán sem mérik fel a veszélyeket, túl vakmerőek, kockázatvállalóak.

Erről a McLaren újoncát, a 19 éves Lando Norrist kérdezték Monzában, az angol ifjonc így reagált:

“Szerintem ennek semmi köze a szimulátorozáshoz. A baleset csak ürügy volt számára, hogy ezt előrángassa. A biztonság egyre javul, különösen ahhoz képest, amikor ő versenyzett. De szó sincs arról, hogy mi egyáltalán ne gondolnánk a veszélyre. Nem úgy van, hogy tövig nyomjuk és semmivel sem törődünk. Mi is tudjuk, mi az a veszély.”

“A dolgok biztonságosabbak, így néha nagyobb kockázatot lehet vállalni, mint máskor. Azt nem tudom, hogy mi történt a múlt hétvégén, és nem is szeretnék belemenni, de biztos vagyok benne, hogy nem ostoba kockázatvállalásról volt szó. Szerintem valami apróságból lett nagy baj, szörnyű balszerencse volt. De nem azért történt, mert fiatalok vagyunk és nem ismerjük a félelmet.”

Villeneuve véleményeinek megbecsültségét jól érzékeltetni, mit mondott a címvédő Lewis Hamilton, amikor ugyanerről őt is megkérdezték.

“Általában nem értek egyet annak az embernek a véleményével, nem is tudom, szokott-e valaki. Ami engem illet, nem foglalkozom a véleményével. Ami konkrétan a szimulátoros dolgot illeti, szerintem nem így van. A srácok a pályán, de akár a sípályán is vagy bárhol, a legkisebbek is félelem nélkül csinálják a dolgokat. Biztos, hogy a korral megjelenik lassan a félelem is, de nem a szimulátortól lesz valaki vakmerő. Szóval nem értek egyet ezzel.”