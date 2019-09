Leclerc az időmérős szimulációján a leglágyabb keveréken egyedüliként futott 1:21 alatti köridőt, a Mercedes címvédője, Lewis Hamilton 68 ezreddel maradt el tőle, míg ferraris csapattársa, majdnem hajszálra kéttizeddel volt lassabb. A hosszabb etapokon a Mercedes tűnt erősebbnek.

Utánuk Valtteri Bottas, majd a Red Bull párosa következett, a top10-be az élcsapatok versenyzőin kívül még a két Toro Rosso-pilóta fért be, szendvicsbe fogva a haasos Romain Grosjeant és a renault-s Daniel Ricciardót.

Az edzés során – a szombati időmérőre készülve – több csapat is a szélárnyékos húzással kísérletezett, a Ferrari egyenesbeli előnyének ismeretében még a Mercedesnél is gyakorolták ezt.

