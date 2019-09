Szürke, hűvös hétvégével búcsúzik Európa a Forma-1-től, vénasszonyok nyara helyett őszi körülmények között zajlik majd az Olasz Nagydíj.

Az előrejelzések szerint a holnapi edzésnapon 16-20 fok között alakul a csúcshőmérséklet, a borult égből pedig délelőtt, délután pedig még inkább csapadék is hullhat.

A harmadik edzés és az időmérő napján is maradnak a felhők, de eső nem várható, sőt, egy kicsit melegszik is az idő, 25 Celsius-fok várható a kvalifikációra, de a vasárnapi délutáni futamra újra romlanak majd a körülmények, 15-17 fokra, esőre lehet számítani, komolyabb zuhé is jöhet.

A vezetést tovább nehezíti a szombattól megélénkülő szél is.