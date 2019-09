A hétvégi Olasz Nagydíjra Fernando Alonso is elutazik Monzába, a kétszeres világbajnok természetesen a McLaren színeiben lesz ott.

A múlt héten az Alfa Romeónál Marcus Ericssont trombitálták vissza Spába az USA-ból, ahol egyébként versenye lett volna, hogy beugorhasson Kimi Räikkönen helyett, ha a finn lábsérülése miatt nem tudott volna vezetni, de a McLaren főnöke, Andreas Seidl azt mondja, nem Alonso nem ilyen minőségben érkezik hozzájuk, megvan a rendes tartalékosuk.

“Ha Lando (a Belgiumba szintén lábsérüléssel érkezett Norris – a szerk.) nem tudott volna vezetni, Szergej (Szirotkin, a Renault és a McLaren közös tartalékosa) ugrott volna be. Ez a rövid távú terv, persze ha hosszabb felkészülési időnk van, akkor más forgatókönyvet is megvizsgálhatunk. De Szergej dolgozott a szimulátoron és kész ülése is van” – mondta Seidl a Speed Weeknek.