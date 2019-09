A Ferrari az alacsony légellenállású csomagjával és az erős – és vadonatúj – motorjával Spa után a hazai pályára is favoritként érkezik, a Mercedes is inkább kármentésre hajt majd, mint a tiszta győzelemre, de nem bánják majd, ha végül őket fújolja a közönség, ha zsinórban a hatodik évben is nyerni tudnak.

“Monza gyakorlatilag csak egyenesekből áll, szóval valószínűleg bulihétvége lesz ez a Ferrarinak” – mondta Lewis Hamilton még Belgiumban.

Csapattársa, Bottas ugyanakkor 2018-at idézte fel, amikor annak ellenére, hogy a Ferrari megcsípte az első rajtsort, Sebastian Vettel már az első körön ütközött és visszaesett, a pole-ból induló, csapattárs nélkül védtelen Kimi Räikkönent pedig levadászták Hamiltonnal.

“Tavaly is nagyon gyorsak voltak Monzában, de sikerült megkeserítenünk az életüket. Úgy emlékszem, ott fújoltak, fütyültek ki minket a dobogón – igyekszünk idén is elérni ezt!” – üzent a finn.