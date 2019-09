“Úgy gondolom, hogy a Monzára való legjobb felkészülés az lett volna, ha már korábban is futamokat nyerünk, nem csak Spában. De valóban, Spa és Monza a motorerőt leginkább jutalmazó két pálya, Spában pedig bizonyítottuk, hogy versenyképes a csomagunk, így erre számíthatunk otthon is, ez kétségtelen” – magyarázta a belgiumi siker után.

Az olasz csapat versenyzői meg is szerezték az első rajtsort a Belga Nagydíjra, ám a futamon Sebastian Vettelt sikerült a negyedik helyig “letaktikázni”, és bár ezzel hajszállal ugyan, de bebiztosították a Scuderia idei és Charles Leclerc pályafutásának első győzelmét, a főnök, Mattia Binotto szerint az Olasz Nagydíjon még jobban kell dolgozniuk.

“Fejlesztettünk alacsony leszorítóerejű csomagokat, bizonyos elemeket itt, Spában is használtunk. Azt persze nem tudom, hogy mások mivel készülnek Monzára, ez egyelőre nagy kérdés. De az is tény, hogy tudjuk, hogy az autónk erős az egyenesekben, szóval kimondhatjuk, hogy Monzában is versenyképesek leszünk.”

“De mindent tökéletesen kell majd csinálni, az időmérőtől a rajton keresztül a pilótasorrendig és a versenyzőknek is hibátlanul kell majd vezetniük. Semmit nem hagyhatunk benne, és még így sem lesz könnyű dolgunk Monzában. Mindennek tökéletesnek kell lennie, főleg, hogy tudjuk, hogy versenyképesek lehetünk majd” – hangsúlyozta Binotto.

A Ferrari utoljára majdnem egy évtizede, 2010-ben tudott otthon futamot nyerni, kettős győzelmet pedig 15 éve, 2004 óta nem arattak Monzában.