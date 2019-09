“Idén valahogy nem sikerül szinten tartani a kerekek kipörgését. Motorverziónként is más, szóval mindig rejtély, hogy sikerül-e a rajt vagy sem. Idén elég sokszor rosszul alakult, szóval ezen biztosan dolgozni kell” – mondta a holland Ziggo Sportnak.

A Red Bull-os Max Verstappen idén feltűnően sokszor vesz rossz rajtokat, múlt vasárnap is ez történt vele, ez vezetett ahhoz, hogy a Belga Nagydíj első kanyarjában türelmetlenségében olyan helyen próbált bebújni Kimi Räikkönen mellé, ahol a finn nem számított rá, így ütköztek, a holland pedig ki is esett.

Verstappen egyelőre nem igazán kritizálta új motorpartner Hondát, de a rossz rajtokat illetően egyszerűen nem tud másra gondolni, mint hogy a japánok nem csinálnak valamit jól.

“Tavaly a második legjobb volt a csapat a rajtok tekintetében, tavalyelőtt is. Azt meg nem igazán hiszem, hogy hirtelen elfelejtettük, hogyan is kell jól rajtolni. Azt viszont nem tudhatjuk, a motor hogyan reagál. De sok mindent lehet tesztelni, a Honda keményen dolgozik is ezen. Látják, hogy miken kell javítani, de ez időbe kerül, mert a motor jellemzőin kell változtatni” – folytatta.

A Honda a belgiumi versenyhétvégére elvitte idei 4. generációs erőforrását, de a Red Bullnál az csak Alex Albon autójába került be pénteken – amiért meg is kapta a hátrasorolást vasárnapra – szombattól azonban ő és Verstappen is a japánok kettővel régebbi, bakui verziójával ment. A holland pilóta a Ziggo Sportnak megerősítette, amire számítani lehetett, azaz hogy ő ezen a hétvégén, Monzában kapja meg az új Hondát, így rajtbüntetés vár majd rá az Olasz Nagydíjon.