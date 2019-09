A múlt hétvégi Belga Nagydíjon a Ferrari volt a leggyorsabb autó, az időmérőn meg is szerezték az első sort, a pole a Charles Leclerc-é lett, míg Sebastian Vettel jelentős hátránnyal hozta a második helyet.

A futamon a monacói jó rajtot véve megőrizte a vezetést, míg Vettel a mercedeses Lewis Hamiltonna folyatott rövid csata után a második helyre sorolt be. A németet a Ferrari Leclerc előtt hívta ki kereket cserélni, ezért visszacsúszott, később pedig, amikor az ifjonc is túl volt a saját cseréjén, csapatutasításra el is engedte őt, hogy aztán megpróbálja a lehető legtovább feltartani az üldöző Hamiltont – a csapat és Leclerc ennek is köszönhette az idei első futamgyőzelmet.

A végső siker ugyan igazolta a vasárnapi szereposztást, de sokaknál nem vette ki magát jól, amit a négyszeres világbajnokkal tettek.

“Szegény Vettel, kész Barrichello volt a versenyen, ahogy elengedte és segítette a csapattársát. Elképesztő ez egy négyszeres világbajnok esetében” – mondta például futamértékelő vlogjában a 2016-os világbajnok, Nico Rosberg.