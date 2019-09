A múlt hétvégi Belga Nagydíjon Charles Leclerc megszerezte a Ferrari első idei győzelmét, egy olyan hétvégén, amikor csapattársa, Sebastian Vettel a nyomába sem tudott érni. Vettel időmérős eredménye ugyan csalóka, mert a Q3-ban még a Q2-es idejét sem tudta megfutni, ami elég szokatlan, mindenesetre héttizedet kapott Leclerc-től.

A futamon aztán többször is elfékezte magát, és miközben Leclerc be tudta osztani a gumikat, Vettelnél annyira elfogytak, hogy nemcsak lassú volt, hanem két kiállásra is kényszerült.

“Nem volt meg a tempóm. Nem éreztem magam jól az autóban, túl gyorsan fogytak el a gumik” – mondta Vettel. “Szenvedtem a tapadással, túl sokat csúszkáltam. Sokkal többet, mint Charles, de nem tudom, hogy miért.”