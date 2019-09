A balesetben 13 autó tört össze. A futamot újraindították, de ezután sem telt izgalom nélkül a verseny. Az új rajtnál a későbbi világbajnok Mika Häkkinennek kellett feladnia a futamot, de fő ellenfele, Michael Schumacher is pont nélkül távozott. A német szokásosan jól ment az esőben, épp lekörözni készült a tartalékautóval újrainduló Coulthardot. Azonban a két pilóta félreértette egymást, ütközés lett a vége. Schumachert a szerelőknek kellett visszafogni, amikor Coulthard garázsához sietett. A későbbi hétszeres világbajnokot a McLaren skótja állítása szerint “kib*szottul meg akarta ölni”.

Számos emlékezetes pillanatot szolgáltatott már a spa-francorchamps-i pálya. A legendás, jelenleg 7 km hosszú aszfaltcsík már a Forma-1 1950-es indulásakor szerepelt a versenynaptárban, mi most azonban csak az elmúlt bő két évtizedre tekintünk vissza. Ez az időszak is rengeteg látványos momentumot nyújtott szerencsére!

2000: Az a legendás előzés

Ismét a McLaren és a Ferrari, pontosabban Häkkinen és Schumacher a két főszereplő. Illetve ezúttal még egy, aki miatt legendássá vált az előzés: Ricardo Zonta. A BAR pilótája várta, hogy lekörözzék a bajnokaspiránsok, de erre valószínűleg ő sem számított. Schumacher sem, aki így a finn mögött ért célba a második helyen. A két rivális mindig is maximálisan tisztelte egymást, a német elismerően szólt a kétszeres világbajnok manőveréről.

2008: Räikkönen összetöri kedvenc pályáján

Ha esik, akkor nagy valószínűséggel egy izgalmas Belga Nagydíj várható! Így volt ez 2008-ban is, amikor a verseny végére komolyabb eső érkezett, eszméletlenül izgalmas pillanatokat okozva a pilótáknak és a nézőknek egyaránt. A versenyt Lewis Hamilton fejezte be elsőként, ám a futamot nem ő, hanem Felipe Massa nyerte, miután az angol a Räikkönen ellen vívott csatában átvágta a pályát, és a versenybírák szerint nem hagyott elég előnyt a Ferrari címvédőjének.

2009: Fisichella szárnyal

Az év, amikor az erősorrend teljesen felborult az F1-ben, de Belgiumban a sors még egyet tudott ezen csavarni. Az addig pontot sem szerző Force Indiával Giancarlo Fisichella az első helyre kvalifikált, és noha nem ő nyerte a futamot, Kimi Räikkönen mögötti második helyezése elég volt arra, hogy az utolsó néhány futamon ő terelgesse Felipe Massa hungaroringi sérülése után a megüresedett Ferrarit.

2012: A két rosszfiú elintézi a nagymenőket

Romain Grosjeanról és Pastor Maldonadoról van szó. A venezuelai kezdte a bulit óriási kiugrásával, mely megzavarhatta az egyébként is szokatlan helyen tartózkodó saubereseket és Hamiltonékat. Grosjean pedig hozta azt a formáját, melyet manapság is egyre gyakrabban láthatunk tőle. Akkor egy egyfutamos eltiltás rendbe tette, most a karrierjét kockáztatja.

Az ütközés Alonso és Hamilton versenyébe került, utólag nézve a visszavonuló spanyol a baleset nélkül világbajnok lehetett volna abban az évben.

2018: Újabb rajtbaleset, szerephez jutott a glória

Miután Nico Hülkenberg elmérte az első kanyar féktávját, belecsúszott Fernando Alonsóba aki McLarenjével átrepült a sauberes Charles Leclerc felett. A látványos balesettel induló futamot Sebastian Vettel nyerte, aki azóta sem állhatott a dobogó tetejére. Talán az idei versenyen megtörik a rossz széria? Vasárnap délután kiderül.



