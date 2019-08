A Haas csapatfőnöke, Günther Steiner a pilóták idén ismétlődő incidensei kapcsán egyértelműen kijelentette, hogy komoly lehetőség a versenyzői felállás megváltoztatása 2020-ra.

Kevin Magnussennek elvileg a jövő évre is van szerződése a csapattal, emiatt és a gyengébb teljesítmény miatt is Romain Grosjean az, aki elküldésre készülhet, ráadásul miután a Renault a jövő évre lecseréli Nico Hülkenberget, az amerikai alakulatnak jó jelöltje is van a francia helyére.

Grosjean Spában, a Belga Nagydíj csütörtöki sajtónapján természetesen nem kerülhette el a jövőjére vonatkozó kérdéseket.

“A következő két hétben dől el a jövő, de a nyári szünet előtt jó viszonyban váltunk el, és most jó viszonyban találkoztunk újra” – kezdte.

“Vannak lehetőségek az F1-ben és azon kívül is. Mindenki arra várt, hogy mit lép a Mercedes, az ma délelőtt kiderült, aztán Esteban (Ocon) sorsa is. Most már csak pár csapat maradt szabad hellyel, a Haas az egyik, szóval nyilván lesz mindenféle pletyka.”

“De egyelőre az F1-ben szeretnék maradni, ez a fő cél. Vannak más vonzó lehetőségek is a jövőre, de pillanatnyilag jól érzem magam itt.”

Grosjean azt is elmondta, hogy a tavalyi esős-kelős év után simán megértette volna a kirúgást, de úgy érzi, idén nem ő szerepelt rosszul.

“Az idei év sem valami jó, nem olyanok az eredmények, mint szeretnénk, de én elégedett vagyok a munkámmal. Pocsék szezonom volt eddig, hat kiesés, de egyik sem az én hibám volt. Nekem sok gondom volt a megbízhatósággal, ahogy az autó teljesítményével is.”