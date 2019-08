“Meghúztam egy izmot, ennyi. Majd meglátjuk, mi lesz. Vészforgatókönyv mindig kell, hülyeség lenne nem szólni a harmadik pilótának, ha esetleg én nem tudok vezetni. Okkal van tartalék versenyző minden csapatnál. Nem jött jól neki, hiszen versenye lett volna, de ez van” – mondta az újságíróknak Räikkönen.

A kérdésre, hogyan szerezte a sérülést, a tőle megszokott humorral felelt:

“Sportolás közben. Mindig is mondtam, hogy veszélyes, az ivás valószínűleg biztonságosabb. Abba ritkán sérülünk bele, csak a másnaposság van.”

Hot off the press 🗞 Kimi has pulled a muscle during the summer break, but he will be in the car tomorrow. 🚗#BelgianGP #Kimi7 pic.twitter.com/zdDW4a3Pjq

— Alfa Romeo Racing (@alfaromeoracing) August 29, 2019