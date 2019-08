Az év korábbi szakaszában bejelentették már, hogy a jövő évben két helyszín is bekerül a Forma-1-be, Vietnam fővárosában, Hanoiban utcai futamot rendeznek, míg Max Verstappen hazája, Hollandia 35 év után tér vissza a zandvoorti pályával.

A nyár folyamán Silverstone, majd Mexkóváros és Barcelona is szerződést hosszabbított, várhatóan Monza is megteszi ezt a jövő hétre, így csak a Német Nagydíj dől ki, tehát az ideinél is hosszabb, 22 futamos világbajnokság jön.

A naptártervezetet ma hivatalosan is közzétette a Forma-1, igaz, végleges csak akkor lesz, ha a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Motorsport Világtanácsa is jóváhagyja majd.

🗓 F1 2020 CALENDAR 🗓 ✅ 22 races

✅ 7 back-to-back race weekends

✅ First ever race in Vietnam (5 Apr)

✅ A return to Zandvoort (3 May) * Subject to FIA approval pic.twitter.com/zsejzCD8Iq — Formula 1 (@F1) August 29, 2019

A 2020-as idény a március 13-15-i hétvégével indul majd Ausztráliában, de rögtön dupla hétvége következik, Melbourne Bahreinnel lesz párban. A Vietnami Nagydíj az év harmadik versenye lesz, míg Zandvoort Barcelonával kerül párba május elején.

Az Azerbajdzsáni és a Kanadai, a Belga és az Olasz, a Szingapúri és az Orosz, valamint az Amerikai és a Mexikói Nagydíj is közvetlenül egymás után következik majd. Hockenheim kiesésével a Magyar Nagydíj önálló hétvége lesz, ám nem kerül korábbra, az ideihez hasonlóan augusztus legelején rendezik a hungaroringi versenyt. A szezon az Abu-dzabi Nagydíjjal zárul november 22-én.