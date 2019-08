“Aznap reggel tudtam meg én is. Természetesen megdöbbentem és csalódott voltam, mert még a Magyar Nagydíj előtt, sőt után sem ezt mondták nekem. A csapattól úgy tudtam, hogy az év végéig fogok vezetni, én el is hittem ezt” – nyilatkozta.

“Nem tudom, mi változott, de igazából mindegy is, hogy értem, vagy sem, mert semmin sem változtat. Nem is rágódtam rajta túl sokat. Csakis arra kell koncentrálnom, hogy a maradék kilenc futamon jól szerepeljek a Toro Rossónál.”

A tavaly a kisebbik csapatnál ígéretesen szereplő Gasly idén egyáltalán nem tudta tartani a lépést Max Verstappennel a nagycsapatnál, 12 futam alatt mindössze két top5-ös eredményt ért, 63 pontot gyűjtött, miközben a holland sosem végzett az 5. helynél hátrébb, két győzelmet és további három dobogós helyezéssel 181 pontot szerzett.

“Vannak dolgok, amik jobban is mehettek volna az idény első felében, és ez részben az én hibám. De szerintem mindannyian felelősek vagyunk a teljesítmény- és ponthiány miatt” – mondta erre.

“Szerintem jobban alakulat volna a dolgok, ha kapok még időt. Sok minden már a jó irányba haladt, bár voltak még problémák is. Nem most már nincs sok értelme erről beszélni, nem is szeretnék, mert vége. Kaptam néhány jó leckét, amik az idény második felében is hasznomra válnak majd, de leginkább arra kell koncentrálnom, hogy min változtassak, mitől lehetek gyorsabb.”