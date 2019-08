“A jelen állás szerint az eddigi legnagyobb közönségre számíthatunk a versenyen, a fix ülőhelyek már júliusban mind elkeltek. Most azon gondolkodunk, hol húzhatnánk még fel további lelátókat, hogy több nézőt fogadhassunk” – nyilatkozta az ESPN-nek.

A Circuit of the Americas főnöke, Bobby Epstein azt mondja, kutatásaikból egyértelmű, hogy a sorozat hatására nőttek a jegyeladásaik.

A 2019-es idény felvezetéseként mutatta be a Netflix a Forma-1 2018-as idényét feldolgozó dokumentumsorozatát, a Drive to survive-ot, amely nagyon pozitív hatással volt a sportág USA-beli ismertségére, állítja az austini Amerikai Nagydíj főszervezője.

“Több oka is van ennek: ott a zenei program vonzereje, de így is nagyszerű, hogy sikerült stabilt bázist kiépítenünk a COTA-n, mára megalapoztuk a hagyományt. Ezen túl a Netflix-sorozat is hatalmas lökés volt az amerikai közönség számára a jegyeladások tekintetében. Az új jegyvásárlók körében végzett minden felmérésünk azt mutatta, hogy nagy hatása volt, nagyon jót tett az F1-nek. Zseniális húzás volt megcsinálni!”

“Azért szélesítettük a programkínálatunkat, hogy a legkülönfélébb embereket tudjunk kihozni a versenyhétvégére, de a Netflix-széria olyanokat is elért, akikhez mi talál sosem jutottunk volna el.”

Az első széria sikere után idén folyik a második évad forgatása, ráadásul 2019-ben már minden csapat, így a tavaly saját döntésből kimaradó Mercedes és Ferrari is beengedte magához a stábot.

