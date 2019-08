Tavasszal úgy tűnt, hogy a Forma-1-es naptár összetétele változik ugyan, de 2020-ban is 21 futam lehet majd, mert bár érkezik Vietnam (Hanoi) és visszatér Hollandia (Zandvoort), Silverstone és Monza valószínű hosszabbítása mellett, a Spanyolország, Németország, Mexikó hármas közül legalább két helyszín búcsúzik majd.

A Brit Nagydíj azóta már hosszabbított, és ha minden jól megy, a héten az Olasz Nagydíj 2019-en túli folytatását is bejelenthetik, azonban az eredetileg kiesésre szánt Mexikó is tető alá hozta az új szerződését, és mostanra Barcelona is biztosította a jövő évi helyét a naptárban.

A katalóniai Forma-1-es futam állami támogatásának megadásáról szóló döntést már hetekkel ezelőtt bejelentette a regionális kormány, az új szerződést viszont csak mostanra véglegesítették.

Az F1 vezérigazgatója, Chase Carey a bejelentés kapcsán hangsúlyozta, hogy Barcelona hosszabbítása bizonyítja a sportág európai gyökereinek megőrzésére irányuló szándékukat, emellett hozzátette, hogy a következő hónapokban folytatják a tárgyalásokat a további, hosszabb távú szerződés kötését illetően.

Míg Monzából pozitív híreket várhatunk a napokban, a Német Nagydíj sorsa gyakorlatilag eldőlt, maga a hockenheimi főnök is arról beszélt az idei hétvégén, hogy nem számítanak arra, hogy 2020-ban is a naptárban szerepel majd a helyszín.