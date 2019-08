“Nem hiszem, hogy ez az oka, még ha egyelőre nem is tudom a választ, hogy őszinte legyek. Az tény, hogy sok olyan problémánk adódott, aminek nem kellett volna. Nem hiszem, hogy bármi változott volna tavalyhoz vagy tavalyelőtthöz képest – igaz, az elmúlt szezonokban sem voltunk valami acélosak a megbízhatóság tekintetében. Szóval ezzel foglalkoznunk is kell a fejlesztési munka során, a gyárban mindenki tisztában van ezzel” – mondta a Motorsport.comnak.

A Scuderia idén az időmérőkön és futamokon is megbízhatósági problémákkal szembesült – a bahreini győzelem motorhiba miatt úszott el –, ám a technikai igazgatóból csapatfőnökké avanzsált Mattia Binotto szerint ez nem azért van, mert túl sokat vállalt és szétaprózódott.

A Ferrari a 2019-es téli tesztek során az idény favoritjának látszott, de az olasz csapat az előzmények tükrében megdöbbentően gyengén szerepelt a szezon első felében, mindössze három igazán versenyképes hétvégéjük volt, de azokat az alkalmakat sem sikerült kihasználni, 12 forduló után is futamgyőzelem nélkül állnak.

Olvass tovább

“Néha a prioritásokon múlik az egész, azon, hogy a fejlesztésnél a megbízhatóságra koncentráljunk, persze ez azon is múlik, hol áll a csapat a bajnokságban. Emellett a megbízhatóságot nem egyszerűen úgy kell javítani, hogy kezeljük a meglévő problémákat, hanem az egész megközelítésnek olyannak kell lennie, ezen is megy a brainstorming most.”

A Ferrari a június végi Francia Nagydíjon új padlólemezt vetett be, ám a fejlesztés nem vált be. Binotto azt mondja, ennek is van pozitív oldala, a még mindig “új” csapat folyamatosan tanul.

“Bevetettünk egy padlólemezt, ami nem hozta az elvárásokat, de úgy gondolom, már rájöttünk a miértekre, és ez segített abban, hogy precízebbek legyünk az új fejlesztésekkel, most már ez is a know-how-nk része.”

“Sokszor mondtam már, hogy még mindig új a csapat, ugyanis a szakemberek nem rég töltik be a mostani szerepeiket, a know-how pedig a versenyhétvégéken, hónapokon, szezonokon keresztül épül fel.”

“Ezért is örülök, amikor problémák merülnek fel, mi pedig megoldjuk őket – persze ugyanakkor eredmények úsznak el, de szerintem az autó javul, ami azt bizonyítja, hogy a csapat képes jól dolgozni. Szerintem egyszerűen higgadtnak kell maradnunk, összeszedetten, de szenvedéllyel kell dolgoznunk, hiszen csakis úgy lehetünk versenyképesek közép- és hosszútávon, ha tényleg szenvedéllyel tekintünk a jövőbe és lefektetjük a megfelelő alapokat.”

Forrás: Fotó: Getty Images