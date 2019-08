Ahhoz képest, hogy a Red Bull váltig állította, a küszködő Pierre Gaslyval fejezi be az évet, hétfőn váratlanul bejelentette a csapat, hogy a franciát visszaküldte a Toro Rossóhoz.

Gasly helyén Alexander Albon bizonyíthat, ha pedig jól teljesít a szezon végéig, akár 2020-ra is szerződést kaphat. Albon egyébként újonc, a Toro Rossónál is csak az idén mutatkozott be, vagyis amennyire bátor, annyira kockázatos is a Red Bull lépése.

“Gaslynak problémái vannak forgalomban, pozíciókat veszít, és képtelen előzni” – kritizálta Marko keményen Gaslyt. “Muszáj volt lépnünk, és adnunk Albonnak egy esélyt a szezon végéig.”