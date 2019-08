Bár a csapatfőnök Toto Wolff hangsúlyozta, hogy nem az elmúlt egy-két rossz futam alapján döntenek majd Valtteri Bottas jövőjéről, az is világos, hogy a csapat komolyan mérlegeli a finn év végi elküldését, és az idén tartalékosként alkalmazott neveltjük, Esteban Ocon előléptetését.

A döntés valamikor a nyári szünet folyamán születhet meg, de Wolff azt ígéri, a kárvallott is számíthat a segítségükre.

“Felelősséggel tartozunk a neveltjeink iránt, ahogy a jelenleg az autóinkban ülők iránt is. Semmi olyat nem teszünk majd, ami megnehezíthetné az életüket. Bárhogyan is döntsünk, mérlegelni fogjuk az illető pilóta további lehetőségeit, akár arról lesz szó, hogy Esteban más csapatnál fejlődhet tovább, hogy majd egy napon visszatérjen a Mercedeshez, akár arról, hogy Valtterinek biztosítsunk puha landolást, hiszen megérdemli” – magyarázta a Hungaroringen az osztrák.

Ha Ocont nem lépteti elő a Merci, a franciának a Renault-nál lehet jó esélye Nico Hülkenberg utódjaként, míg ha Bottasnak távoznia kell, ő is pályázhat a Renault-hoz, de a Haas, és főleg a Red Bull is jó opció lehetne számára, bár nagy kérdés, hogyan is segíthetne a Mercedes a hozzájuk semmilyen szálon nem kötődő csapatokhoz való leigazolásban.