Fontos lépést tett egy esetleges jövőbeli Forma-1-es ülés eléréséért Mick Schumacher. A hétszeres Forma-1-es világbajnok legenda, Michael Schumacher fia pályafutása során először nyert a Forma-2-ben.

A Forma-3 Európa-bajnokság tavalyi győztesének ez az első éve a királykategória közvetlen előszobájában, és egészen a mai napig még a dobogóra sem tudott felállni. Korábban két negyedik hely volt a legjobbja. Sikerének édesanyja is szemtanúja volt a dobogó alatt.

For the first time in 1️⃣5️⃣ years, the Schumacher name wins in Hungary!

The magic moment @SchumacherMick crossed the line for his first F2 win 🏆#HungarianGP 🇭🇺 #F2 pic.twitter.com/7W8UpjXFsb

— Formula 2 (@FIA_F2) August 4, 2019