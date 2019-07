“Lando erőforrásánál meghibásodott egy segédrendszer, le kellett állítanunk a motort. Magyarországon egy újabb verziót szerelünk be az autóba. Maga az erőforrás nem károsodott, Magyarországon is azt használhatja majd” – nyilatkozta a McLaren egyik szóvivője a Motorsport.comnak.

A múlt hétvégi Német Nagydíj felemásan alakult a McLaren számára, Carlos Sainz az esős káoszfutamon a remek 5. helyen futott be, ám az újonc Lando Norris műszaki hibával kiesett.

Olvass tovább

A 11 győzelmével a Hungaroringen mai napig messze legsikeresebb brit csapat a hivatalos futamelőzetesében egyébként egy magyar feltaláló, a golyóstoll – angol nyelvterületen “biro” – atyjaként ismert Bíró László előtt tiszteleg az alábbi grafikával.

“Alig várom, hogy Magyarországon legyünk, és újra autóba ülhessek, főleg a németországi jó eredmény után. A Hungaroring érdekes kihívást jelent, nagyon technikás pálya, pontosságot, magabiztosságot követel. Jól felkészültem rá, a célom, hogy továbbra is a lehető legtöbb pontot hozzam a csapatnak. Az elmúlt három évben pontszerző voltam a Hungaroringen, remélhetőleg a statisztika is segít majd” – mondta Sainz a beharangozóban.

Norris most először versenyez majd nálunk a Forma-1-ben, de a pálya cseppet sem idegen számára:

“A csalódást keltő németországi hétvége után alig várom, hogy újra a pályára lépjek, szerencsére csak pár napot kell várni. A Hungaroringet elég jól ismerem, versenyeztem már rajta korábban, a Forma-3-ban és a Forma-2-ben is sikerült ott dobogóra állnom. F1-es autóval is vezettem már rajta, 2017-ben és 2018-ban is teszteltem. Bízom benne, hogy a tapasztalataim jó eredményhez segítenek majd a nyári szünet előtt!”

Forrás: Fotó: Getty Images