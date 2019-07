A múlt hétvégi Német Nagydíjon úgy tűnt, hogy száraz körülmények között a Ferrari sokat gyorsult, az elmúlt időszakban bevetett apró fejlesztésekkel és az autó viselkedésének kiismerésével végre előrelépést ért el az olasz csapat.

Persze egy minta nem minta, pozitív megerősítést csak az adhat, ha a hockenheimitől teljesen eltérő jellegű Hungaroringen is jól megy majd az autó, a Magyar Nagydíj fontos válaszokat adhat.

“Fontos lesz számunkra, hogy ez a futam is megerősítse, hogy az autónk többféle típusú pályán is versenyképesebb lett. Számíthatunk az elmúlt időszakban bevezetett frissítésekre, ahogy most is lesz néhány aerodinamikai fejlesztésünk” – mondta a csapatfőnök, Mattia Binotto.