Feje tetejére állt a világ a Forma-1-es Német Nagydíjon, viszont a Racing Point remekül halászott a zavarosban Lance Stroll-lal – a kiváló gumitaktikának köszönhetően a 2016-os Forma-3-as Európa-bajnok csak egy hajszállal maradt le F1-es pályafutása második dobogós eredményéről, a 15. helyről rajtolva negyedik lett.

„Nagyon örülök, ugyanakkor kissé balszerencsésnek is érzem magamat, amiért elúszott a dobogó. Még vezettem is a futam egy pontján, aztán Danyiil [Kvjat] is el tudott menni mellettem egy apró hibának köszönhetően. Hektikus verseny volt, 20 körrel a vége előtt viszont a megfelelő gumikat választottuk” – mondta a leintést követően Stroll, akinek így továbbra is az a harmadik hely az eddigi legjobbja, amit még a 2017-es azeri versenyen ért el.

„Előtte egy teljes körig nyitott sisakrostéllyal vezettem, vizsgálva az aszfaltot, hogy elég jó-e az állapota a slick gumikhoz. Tudtam, hogy amennyiben át tudjuk ugrani a vetélytársainkat, akik az átmeneti esős gumikon voltak, akkor nagyon jó helyzetbe kerülhetünk.”

A név- és tulajdonosváltáson tavaly nyáron átesett csapat most bánhatja igazán, hogy másik versenyzője, Sergio Pérez már a harmadik körben kicsúszott, és falnak vágta az autót, mert akár egy kettős pontszerzést is el lehetett volna csípni – de így is idei eddigi legjobb futamán van túl a gárda.