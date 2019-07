Hockenheimben, a Forma-1-es Német Nagydíj helyszínén a McLaren csapatfőnökét, Zak Brown-t megkérdezték, mi a helyzet az amerikai álommal, azaz az Indy 500-zal, melyre idén nem sikerült kvalifikálniuk magukat Fernando Alonsóval a volánnál. A pilóta és a csapat között érdekes a kapcsolat: a spanyolt több csapattal is szóba hozták, de a McLarenhez is szerződés köti még.

“Az Indy-projekt még folyamatban van. Sokat tanultunk, legalábbis tudjuk, hogy mit ne csináljunk legközelebb” – mondta el Brown, aki saját bevallása szerint sok hibát elkövetett. “Az esés után könnyű a földön maradni. Az életben azonban nem lehet ilyet tenni. Le kell porolni magunkat, és úgy visszaülni a lóra.”

“Másképp fogjuk csinálni – ezt felesleges is elmondanom – mint idén. Ha ez meglenne, hajlanék arra, hogy ezt állandóan csináljuk az egyszeri alkalmak helyett” – mondta Brown, aki a teljes IndyCar-kalandot Alonsóval képzeli, még a pletykák ellenére is. “A kapcsolatunk sértetlen – ami a szerződéseket és a reklámmegállapodásokat illeti, semmi sem változott.”

“Szeretném, ha az IndyCar-programunk részese lenne annak esetleges beindulásakor, ha ő is szeretné. Még nem döntötte el, mit akar jövőre. 17-18 éve először van versenyek nélküli éve, úgyhogy szerintem szüksége lesz egy kis szünetre a nyáron, hogy elrendezze magában, mit is akar. Ha IndyCarozni akar, és mi is úgy állunk, akkor ő lesz az első a pilótalistánkon” – szögezte le a csapatfőnök.

“Azt mondta nekem, hogy nem akar lenyomni egy teljes szezont. De várjuk ki a végét, és nézzük meg, mit mond 20 év versenyzés után, két otthon töltött hétvégét követően! Szerintem élvezné a vezetést Amerikában. Azonban azt is tudja, milyen elkötelezettségekkel járna egy teljes évad. A tengerentúlra kellene költöznie, és mint ismerjük, Fernando egy mindent bele-típusú személyiség. Kell neki egy kis idő, hogy kitalálja, mit akar” – mondta a McLaren-főnök.