Valtteri Bottas mercedeses szerződéshosszabbítását tavaly a hockenheimi hétvégén jelentették be, de a 2020-ra szóló opció élesítésével egyelőre adós a csapat.

Érdekes a Mercedes helyzete, ugyanis Bottas elég jó második számú pilótának számít, viszont állítólag Max Verstappen is elérhető lehet 2020-ra, a jövő sztárja, a Lewis Hamilton utáni évek vezető pilótájaként talán vonzóbb opció, ráadásul még a saját nevelés Esteban Ocont is autóba kellene ültetni valahogy…

“George (Russell, Williams) és Esteban a két legtapasztaltabb neveltünk, elégedettek is vagyunk a fejlődésükkel. Kár, hogy Esteban tavaly év végén kipottyant, mert bizonyította, hogy értékes tagja bármilyen F1-es csapatnak. A színfalak mögött nagyon sokkal járul hozzá a munkához, minden héten ott ül a szimulátorban, minden szombaton készen áll a beugrásra. Érdekes lenne egy fiatal pilótát ültetni az autónkba.”

“Ugyanakkor más csapatok is érdeklődnek iránta. El kell döntenünk, hogy mi lehet a legjobb számunkra és Esteban számára. Ha Valtterit választjuk, akkor Ocont valahol máshol kell tovább nevelni. Így elveszítjük őt egy vagy két évre, de ezzel jár egy ilyen döntés” – magyarázta az osztrák.

“Azt hiszem, amúgy is nehéz még ilyenkor bejelenteni a pilótafelállást. Ha jól akarjuk csinálni, nem szabad elkapkodni. Nem csak a jövő évről, hanem a távolabbi jövőről is szól ez. Ezért is célozzuk augusztust a bejelentéssel” – zárta le Wolff.

Forrás: Fotó: Getty Images